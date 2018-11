Sporting Club, Paulo Sousa o Jardim per la sostituzione di Peseiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Sporting Club di Lisbona è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di José Peseiro. Secondo A Bola, due in questo momento i principali candidati per la sostituzione: Paulo Sousa, ex manager della Fiorentina che ha da poco rescisso con il Tianjjn Quanjian, e Leonardo Jardim, tecnico che è stato recentemente silurato dalla dirigenza del Monaco.