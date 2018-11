Sporting CP, nuovo nome per la panchina: contatti con Slutsky

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spunta un nuovo nome per la panchina dello Sporting CP. Come riporta A Bola, infatti, i Leoni di Lisbona starebbero negoziando con Leonid Slutsky, attualmente alla guida del Vitesse. Portarlo in Portogallo comporterebbe un costo intorno ai 500.000 euro.