Sporting CP, Peseiro: "Conosciamo il valore del Qarabag. Siamo pronti"

Josè Peseiro, tecnico dello Sporting Lisbona ha parlato della sfida dei portoghesi in Europa League contro il Qarabag. E ha detto: "Lo Sporting ha fatto bene in Europa l'anno scorso ed è stato eliminato dall'Atletico Madrid. Potremo fare buone cose. Domani dovremo essere molto concentrati sull'impegno che ci attende. Il Qarabag è stato cinque volte campione in Azerbaijan. Ha pareggiato con l'Atletico Madrid che ha eliminato lo Sporting. Sappiamo quanto valgono i nostri avversari e quanto valiamo noi. Vogliamo cominciare bene e abbiamo la nostra strategia per il debutto".