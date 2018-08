Sporting CP, possibile ruolo in dirigenza per Roberto Carlos

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Allo Sporting Clube de Portugal c'è una nuova aria, dopo le dimissioni del presidente e le travagliate vicende del finale della scorsa stagione. A breve ci saranno le elezioni e - come spiegano i media portoghesi - ci sono due possibilità: da una parte Madeira Rodrigues, dall'altra Rui Jorge Rego. Se dovesse vincere il primo con ogni probabilità in panchina ci sarà Claudio Ranieri, mentre se a spuntarla sarà il secondo nella dirigenza dei Leões ci sarà anche Roberto Carlos, attualmente ambasciatore del Real Madrid. Due nomi di spessore per ripartire quanto più forte è possibile.