Sporting, Jesus: "Era importante vincere e non subire reti, fatto"

Ha parlato così Jorge Jesus, tecnico dello Sporting Lisbona, dopo la vittoria per 2-0 nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen. "Era importante vincere e non concedere gol, abbiamo fatto entrambe le cose. E' vero che avremmo potuto segnare un altro gol, nel secondo tempo abbiamo avuto due chiare occasioni. Lo Sporting ha fatto una grande partita, non si gioca come se fosse per il campionato per i tre punti. La squadra non si è preoccupata troppo di voler segnare velocemente e ha raggiunto l'obiettivo di finire il primo tempo in vantaggio, il che era molto importante. Abbiamo giocato con una squadra con una certa esperienza".