Sporting, Keizer: "Qarabag abile in contropiede. Vogliamo i tre punti"

© foto di Federico De Luca

Marcel Keizer, tecnico dello Sporting Lisbona, ha analizzato il match di domani in Europa League contro il Qarabag in Azerbaigian. La formazione lusitana è alla ricerca degli ultimi punti necessari per la qualificazione ai sedicesimi di finale: "L'obiettivo è la vittoria - spiega l'allenatore biancoverde -, magari producendo un calcio piacevole. Il possibile aiuto dell'Arsenal nella corsa ai sedicesimi? Quando inizierà la partita tutte le nostre attenzioni dovranno essere convogliate sul campo. Se poi l'Arsenal dovesse darci una mano meglio ancora, ma non è ciò a cui stiamo pensando. Vogliamo solo fare una bella partita. Il Qarabag? Ho visto tre gare e sono una squadra che gioca un ottimo calcio, moderno, con possesso palla e capacità in contropiede. Noi siamo pronti alla sfida consapevoli di quanto sarà difficile".