Sporting Lisbona, Coates eroe in campo: salva la vita al suo portiere

Momenti di grande paura in Portogallo durante la partita di campionato dello Sporting Lisbona sul campo del Portimonense (vittoria dei padroni di casa per 4-2). L'estremo difensore dei biancoverdi, Romain Salin, ha perso i sensi dopo aver sbattuto la testa sul palo nel tentativo di opporsi a un tiro. Il portiere è rimasto svenuto a terra rischiando di soffocare, ma prima dell’intervento dei sanitari, proprio nel giorno del suo compleanno, il suo compagno di squadra Sebastian Coates ha effettuato le prime manovre di pronto soccorso riuscendo a sollevargli la lingua per permettergli di respirare e in questo modo gli ha salvato la vita.