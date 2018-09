Sporting, Peseiro: "Nani? Comportamento inadeguato e riprovevole"

JUVENTUS E INTER SI MUOVONO PER PIATEK. FIORENTINA, A LAVORO PER IL RINNOVO DI BENASSI. BOLOGNA, HELANDER NEL MIRINO DI DUE CLUB DI PREMIER. FROSINONE, PIACE LO SVINCOLATO POLENTA INTER E' terminato il CDA dell'Inter. Nessuno slittamento, all'ordine del giorno il tema principale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

Milan, dirigenza a colloquio con la squadra. Personalizzato per Higuain

Ventura: "Torino, attacco top e rosa per puntare all'Europa"

TOP NEWS Ore 20 - Inglese e Kurtic out. Juve-Napoli, Stadium esaurito

Serie A, live dai campi - I convocati della Juve. Inglese in forte dubbio

Roma, Olsen: "Vincere il derby per il nostro rilancio"

Fiorentina, Gilberto può restare al Fluminense in Brasile

Milan, Suso: "Dobbiamo crescere. Gattuso non ha responsabilità"

De Laurentiis, stecca a Sarri: "Adesso gestione rosa come deve essere"

Boateng: "Se segno col Milan non esulto. Mi piace essere personaggio"

Suso: "E' come se fossi al Milan da 15 anni. Sono orgoglioso"

Juve, CR7 in diretta Instagram: "Siamo concentrati per vincere"

SPAL, Vicari finisce nel mirino del Newcastle. Benitez lo vuole in Premier

Empoli, sirene tedesche per Zajc: il giocatore piace al Bayer Leverkusen

Moratti: "Di nuovo nel calcio come Berlusconi? Non accadrà"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

Josè Peseiro, tecnico dello Sporting Lisbona, ha commentato la reazione di Nani (rabbia condita ad insulti) dopo la sostituzione durante la partita contro il Braga. "Ha avuto un comportamento inadeguato e riprovevole che lui stesso ha riconosciuto. E' stato un atteggiamento che va contro i principi del nostro lavoro: altruismo, solidarietà, responsabilità, accordo e unione. Speriamo che non ricapiti più. Prenderemo le nostre decisioni, ma non le riveleremo ora".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy