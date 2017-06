Sporting, visite mediche ok per Coentrao: lascia il Real dopo 10 anni

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Fabio Coentrao è pronto dopo 10 anni a lasciare il Real Madrid per fare ritorno in Portogallo. L'esterno 29enne passerà allo Sporting Lisbona - come riferito dallo stesso presidente Perez - con cui ha già sostenuto le visite mediche e con cui firmerà nelle prossime ore il contratto. Per Coentrao nell'ultima stagione a Madrid solamente 6 presenze totali in tutte le competizioni.