Stella Rossa, la UEFA toglie la squalifica: il Marakana sarà arma in più

Buone notizie per la Stella Rossa. La società di Belgrado, che ieri sera ha festeggiato l'accesso alla Fase a Gironi di Champions League ed il ritorno a tale fase della competizione dopo quasi trent'anni di assenza grazie all'incredibile pareggio in doppia rimonta sul campo dell'RB Salisburgo, ha visto accolto il suo ricorso nei confronti della UEFA, dopo la squalifica di due turni dello stadio di casa, l'iconico Marakana, dopo atti razzisti durante la partita di qualificazione con il Suduva. Ridotta ad un solo turno, già scontato contro gli stessi austriaci appunto, la squalifica: nella fase a gironi quindi le partite in casa saranno tutte giocate a porte aperte. Una forza in più per la squadra, come dimostrato ad esempio anche ieri con l'esodo di massa dei tifosi serbi verso l'Austria.