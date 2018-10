Stoccarda, Pavard: "Tante offerte ma volevo rimanere un altro anno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Benjamin Pavard è stato a lungo corteggiato dal Bayern Monaco questa estate ma ha spiegato che rimanere allo Stoccarda è stato un modo di ripagare la società che ha creduto in lui: "Sono venuti a prendermi a Lille, quando poche persone hanno creduto in me. Amo la maglia, ho avuto molte proposte ma nella mia testa era chiaro che dovevo rimanere almeno un'altra stagione a Stoccarda ".