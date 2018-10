Stoch sfida lo Zenit: "Con Ivanovic al Chelsea, chissà se mi ricorda"

© foto di Imago/Image Sport

Sfida durissima per lo Slavia Praga di Miroslav Stoch, stella della formazione ceca che si appresta ad affrontare lo Zenit in Europa League. "La gara contro il Banik Ostrava è stata incoraggiante a livello di gioco ma sarebbe stato meglio fare bottino pieno. Ora concentriamoci sullo Zenit, credo che almeno il pareggio sia alla nostra portata. Ivanovic? Sì, abbiamo giocato insieme al Chelsea tanti anni fa ma chissà se si ricorderà di me ancora... Loro sono una squadra pericolosissima, non possiamo stare attenti a un solo giocatore ma a tutta la squadra".