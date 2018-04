Stoke City, Jesè non si presenta all'allenamento: è rottura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In estate era stato cercato a lungo dalla Fiorentina, salvo poi accettare l'offerta, in prestito, dello Stoke City. Stiamo parlando di Jesè Rodriguez, attaccante spagnolo del PSG acquistato da peso d'oro dal Real Madrid. L'avventura dello spagnolo in Premier sembra ormai arrivata agli sgoccioli: come riporta Il Telegraph l'attaccante ieri non si è presentato all'allenamento, mandando su tutte le furie la società.