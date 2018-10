Sunderland, terminato il contratto con Ndong

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sunderland, dopo avere annunciato il licenziamento di Didier Ndong, ha annunciato la risoluzione contrattuale con il centrocampista - ingaggio record per il club - stavolta consensualmente. Ndong è stato, per un periodo, un obiettivo del Torino, salvo poi scoprire come fosse infortunato.