Svezia, i convocati per la Nations League: quattro giocatori dall'Italia

Dorados, Maradona si presenta: "Non sono venuto qui per vacanza"

Emirati Arabi, Zaccheroni non convince: può arrivare Rui Faria

Weah di nuovo in campo: a 51 anni gioca in amichevole con la Nazionale

Del Bosque 'sposta' Bolt in difesa: "Dovrebbe coprire tutta la fascia"

Perla di Ibrahimovic in MLS: magia contro Toronto e gol numero 500

Pellè protagonista in Cina: trascina lo Shandong con un gol e un assist

Sneijder, incidente d'auto in Qatar: l'Al-Gharafa lo ritrae col collare

Aston Villa, McCormack torna in Australia: c'è il Mariners

Gabon, come ct il padre di Aubameyang in coppia con Cousin

Senegal, 23 convocati per la doppia sfida al Sudan: ci sono 4 italiani

Miami FC, Beckham sogna Zizou in panchina. E pure un mercato XL

Sampaoli, dopo il disastro nuova vita in Arabia: l'Al-Ittihad lo aspetta

Lippi: "A gennaio termina la mia esperienza in Cina, torno a casa"

Zeman in Marocco? Il Far Rabat pensa al suo ingaggio

USA, idea José Mourinho per la nazionale a stelle e strisce

Beckham vuole Falcao a Miami. Contatti per il bomber del Monaco

Costa D'Avorio, niente Nazionale per Gervinho. Out anche Touré

Janne Andersson, ct della Svezia, ha convocato 25 giocatori per le gare di Nations League in programma. Portieri: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Roma) Difensori: Ludwig Augustinsson (Werder Brema), Andreas Granqvist (Helsingborgs), Pontus Jansson (Leeds), Emil Krafth (Amiens), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea) Centrocampisti e attaccanti: Sebastian Andersson (Union Berlin), Marcus Berg (Al Ain), Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Tolosa), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Lipsia), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa), Mikael Ishak (Norimberga), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (AIK), Kristoffer Peterson (Heracles), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen).

