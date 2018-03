Svezia, il ct Andersson: “Dietrofront Ibrahimovic? Avremo un confronto”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Janne Andersson parla di Zlatan Ibrahimovic (36). Il ct della Svezia ha così commentato il possibile ritorno dell'attaccante in Nazionale: “Se i giocatori cambiano idea, dovrebbero farmelo sapere. Quindi avremo un confronto, è un fattore positivo che tutti vogliano giocare il Mondiale ma questo non cambia il mio punto di vista. Rispetto la sua decisione, vedremo in futuro eventuali sviluppi”, le parole del selezionatore sul calciatore del Manchester United riportate da A Bola.