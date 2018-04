Svezia, Johnsson contro Ibra: "Egoista, ci siamo qualificati senza di lui"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La possibile presenza di Zlatan Ibrahimovic al Mondiale, rischia di spaccare la Svezia. Il secondo portiere della Nazionale svedese, Karl-Johan Johnsson, non le manda a dire: "Non so se verrà convocato, dipende dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati senza di lui", ha detto l'estremo difensore del Guingamp intervistato da Main Opposée. "Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo".