Svizzera, Petkovic sul ko col Qatar: "Campo e ambiente non hanno aiutato"

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MILAN, ECCO L'OFFERTA PER IBRAHIMOVIC. KEAN VERSO LA CESSIONE. MOURINHO VISIONA MILENKOVIC, MENTRE LA FIORENTINA VUOLE BERGE. SU MANCINI ANCHE ARSENAL E BORUSSIA DORTMUND. TONALI SOGNO DELLE BIG ITALIANE ED ESTERE. LEONARDO STRINGE PER RODRIGO CAIO, IL NAPOLI PRONTO A RISCATTARE OSPINA...
Oggi
11 Nov Milan-Juventus 0-2
11 Nov Sassuolo-Lazio 1-1
11 Nov Alessandria-Carrarese 2-3
11 Nov Roma-Sampdoria 4-1
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