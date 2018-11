Svizzera, Petkovic: "Tutti sorpresi per la nostra qualificazione, ma non noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vladimir Petkovic ha parlato in zona mista dopo il clamoroso 5-2 della sua Svizzera contro il Belgio, che ha consegnato agli elvetici il pass per la Final Four di Nations League: "È stata indubbiamente una delle serate più belle per me da allenatore della nazionale, soprattutto perché affrontavamo una grande squadra. Abbiamo giocato bene e abbiamo anche saputo soffrire. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione, dopo il due a zero dovevamo rimanere lucidi e non concedere un altro gol. Dopo quindici o venti minuti la nostra convinzione è cresciuta e siamo stati più cinici. È una sorpresa per tutti che siamo nella fase finale del torneo, ma non per noi. Con questa vittoria si conclude un anno di tanti bei momenti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".