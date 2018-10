Tebas: "Il premio MVP della Liga dovrebbe portare il nome di Messi"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato così del premio come miglior giocatore del massimo campionato spagnolo: "Sarebbe bello portasse il nome di Leo Messi dopo il suo ritiro, sarebbe un modo per riconoscere il migliore giocatore della storia. A me sembra una grande idea".