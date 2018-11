Tegola Coutinho per il Barcellona: l'ex Inter fuori due-tre settimane

Cristiano Bergodi al Voluntari, affare fatto. Contratto fino al termine della stagione sportiva e obiettivo salvezza. Firma siglata e una nuova avventura per Bergodi. E nella foto il momento dell’accordo...

Serie D, ultimi cambi in panchina e nelle rose: Sinigaglia va al D. Boario

Bari, visite per Muraro: entro 48 ore l'idoneità per giocare

Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Schachner: "Crac Cesena mi ha fatto male. Non meritava questa fine"

Bari, infortunio Siaulys: Maurantonio promosso in attesa del mercato

Mantova, si stringe per il numero uno Cancelli

Como, in arrivo il portiere Jacopo Viola

Mantova, in arrivo l'ex Bari Conti

Modena, colpo in mezzo al campo: c'è Loviso

Cesena, sirene per Ricciardo. Il club spinge per il rinnovo

Gravina, colpo Angelo in difesa. Con lui anche Nasif

Floriano: "Meglio titolare a Bari, che in secondo piano a Foggia"

Bari, De Laurentiis: "2-3 anni per la B. Poi proveremo il grande salto"

Avv. Vizzino: "Tardi per stravolgere la B: si usi il buon senso"

Pro Piacenza, Londrosi: "Ecco come sto ristrutturando il club"

Pres. LND: "Con Ghirelli la Lega Pro si affida in buone mani"

Tegola Coutinho in casa Barcellona. Gli accertamenti medici effettuati questa mattina hanno infatti confermato la piccola lesione del bicipite femorale della gamba sinistra subita da Philippe Coutinho contro l'Inter. Il fantasista brasiliano dovrà restare fuori per un periodo tra le due e le tre settimane. Lo riportano i canali ufficiali dei blaugrana.

