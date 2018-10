Terry a Mosca per lo Spartak, ma solo come... spettatore

© foto di Image Sport

John Terry torna in Russia, ma stavolta solo come spettatore. L'ex capitano del Chelsea, prossimo al rientro alla base come allenatore della formazione Under 23, ieri sera ha assistito infatti alla sconfitta casalinga dello Spartak Mosca contro il Rostov (0-1). Lo stesso club in cui il difensore trentasettenne avrebbe potuto continuare la sua carriera, se non avesse sorprendentemente cambiato idea a visite già ultimate. "Non è la destinazione migliore per me", aveva scritto Terry per motivare la sua scelta. Lo attende adesso una nuova vita nell'academy dei Blues.