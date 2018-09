Theo Hernandez: "CR7 meglio di Messi, è il più forte al mondo"

© foto di J.M.Colomo

Theo Hernandez, terzino in forza alla Real Sociedad ma di proprietà del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca: "Il Barcellona ha tanti calciatori forti, ma a me piacciono di più quelli del Real Madrid. Non mi va di parlare del Barcellona. Messi? Per me, anche se è andato via dal Real Madrid, credo che il migliore sia Cristiano Ronaldo. E lo dico perché ho condiviso con lui lo spogliatoio".