Thiago: "Heynckes ha ridato la giusta mentalità al Bayern Monaco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista a ESPN, Thiago Alcantara ha dichiarato che il Bayern Monaco (impegnato stasera contro il Besiktas in Champions League) rimane "una delle tre-quattro squadre che tutti vogliono battere. Se negli ultimi anni "solo piccoli dettagli" hanno impedito ai bavaresi di arrivare fino in fondo, la presenza di Jupp Heynckes "ha ridato la giusta mentalità alla squadra, forse perché tutti lo conoscono da prima".