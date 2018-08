Una nuova avventura per Santiago Gentiletti. Il difensore ex Genoa è vicino all’Albacete. Trattativa ai dettagli. Gentiletti riparte dalla Spagna...

TMW - Albacete, in arrivo Gentiletti

Schalke 04, è fatta per l'acquisto di Rudy dal Bayern: domani l'ufficialità

Wolfsburg in ansia per capire le condizioni di capitan Guilavogui

Atl. Madrid, lesione muscolare per Juanfran: rischia un mese di stop

Barcellona, Piqué: "Prima di andare in USA pensassero ai campi tremendi"

Galatasaray, dallo Stoke ecco Ndiaye in prestito oneroso

PSG, Trapp potrebbe andare via: c'è il Fenerbahce

Chelsea, Hazard: "Non ci arrendiamo mai, buona prestazione"

Bayern Monaco, Bernat dice no al PSG: preferisce la Spagna

Chelsea, Sarri: "Gara molto difficile. Rigore? Non sono l'arbitro"

Atl. Madrid, Griezmann: "Non giochiamo bene? Contano solo punti e titoli"

Valencia, Super Deporte: "Mendes e Lim per chiudere Guedes"

Benfica, Record: "Fatta per Ramires. Domani a Lisbona"

Corea in semifinale ai Giochi Asiatici. E Son spera di evitare il militare

Pellegri il predestinato. Solo Mbappé più precoce di lui in Ligue 1

Albacete, in arrivo Gentiletti

Bayern, Hoeness: "Non rimpiazzeremo Coman. Niente mercato"

Una nuova avventura per Santiago Gentiletti. Il difensore ex Genoa è vicino all’Albacete. Trattativa ai dettagli. Gentiletti riparte dalla Spagna...

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy