TMW - Chelsea, Zahavi spinge per portare Sarri a Stamford Bridge

Il Napoli sta trattando Carlo Ancelotti per la panchina, con Maurizio Sarri che nelle prossime ore dovrebbe salutare la piazza azzurra. Intanto per l'ex tecnico dell'Empoli, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, c'è sullo sfondo lo Zenit San Pietroburgo mentre l'agente Pini Zahavi sta provando a portarlo al Chelsea. I blues, come scritto oggi, reputano l'ex Roma e Barcellona Luis Enrique la prima scelta qualora dovesse consumarsi il divorzio con Antonio Conte. Zahavi, intanto, proverà a convincere la proprietà londinese in merito all'allenatore in uscita dalla piazza partenopea.