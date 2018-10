TMW - Fenerbahce, dopo l'addio di Cocu torna di moda Mihajlovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' uno dei nomi che fanno gola a più società, in cerca di una nuova guida tecnica. A inizio ottobre il Fenerbahce ha smentito ufficialmente i contatti con Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha vissuto un 2018 complicato con lo Sporting CP. L'arrivo, l'addio repentino e inatteso. Un capitolo alle spalle e un futuro che adesso potrebbe essere in Turchia, per l'ex allenatore di Fiorentina e Torino. Perché il Fener ha esonerato Philip Cocu e quello di Mihajlovic è uno dei nomi più caldi nella shortilist della società. Tra le altre ipotesi emerse, altri big come Leonardo Jardim e Laurent Blanc.