TMW - Futuro Yerry Mina, summit a Barcellona: Valverde vuole darlo via

© foto di J.M.Colomo

Arrivato a gennaio dal Palmeiras, il difensore colombiano classe '94 Yerry Mina potrebbe cambiare squadra questa estate. Ernesto Valverde, manager degli azulgrana confermato anche per la prossima stagione, non ritiene pronto il calciatore sudamericano e infatti nella seconda parte di stagione l'ha utilizzato col contagocce: sei presenze complessive tra Liga e Coppa del Re per un totale di meno di 400 minuti.

E adesso? Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, proprio in questi giorni la famiglia del ragazzo, che si occupa anche della sua gestione sportiva, è a Barcellona per pianificare il futuro col giocatore e soprattutto col club. Praticamente certo che i campioni di Spagna aprano a una soluzione in prestito, anche per valorizzare un calciatore che ha altri cinque anni di contratto.