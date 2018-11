TMW - OH Leuven, ha firmato l'ex Grosseto Mossati

Il capitano del Boca Juniors Pablo Perez ha parlato all'uscita dall'ospedale dopo un controllo all'occhio feirto durante l'assalto dei tifosi del River Plate al pullman degli Xeneizes: "E' una vergogna ciò che è successo. Ho una moglie e tre figlie, la maggiore mi ha abbracciato in...

Boca, Perez: "Non giocherò in un campo dove rischio di essere ucciso"

Carpi, Sabbione: "Contenti per la continuità che diamo ai risultati"

Benevento, Bandinelli: "Sono veramente felice per il gol da tre punti"

Crotone, Oddo: "Motivazioni più alte in un derby, situazione difficile"

Il Palermo rimane in vetta, il Benevento risale. Il punto sulla B

Salernitana, Mazzeo e Floccari obiettivi per l'attacco

Cosenza, i convocati per il Crotone. Torna Schetino

Crotone, i convocati di Oddo per il Cosenza. Tre gli assenti

Nuovi guai per il Palermo, Zamparini: "Tentano di sabotare la cessione"

Padova, frattura al piede destro per Luca Ravanelli

Pres. Pescara: "Partita dominata. Non possiamo permetterci cali"

Brescia, Corini non suona la nona. Ko e prestazione da dimenticare

Carpi, ritorno alla vittoria e mini striscia positiva. In attesa del Lecce

Lucioni: "Lecce un vulcano spento che dobbiamo far esplodere"

Youssef Mossati (26) è un nuovo calciatore dell'OH Leuven. Secondo indiscrezioni raccolte da TMW l'attaccante nativo di Bruxelles, in forza al Grosseto nella seconda metà del 2017, ha siglato un contratto annuale con il club di Lovanio, militante nella seconda divisione belga. In carriera Mossati ha vestito anche le maglie di RBC Roosendaal (terza serie olandese), RFC Liegi e FC Charleroi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy