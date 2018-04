Toledo, arresto cardiaco in campo per l'ex Celtic e Deportivo Nouioui

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Brutta mattinata per Lassad Nouioui e il Toledo. Il calciatore franco-tunisino ha infatti avuto un arresto cardiaco nella rifinitura in vista della sfida di domani col Real Madrid Castilla. Nouioui, ex Celtic e Deportivo La Coruña, si è accasciato al suolo sul campo di allenamento perdendo conoscenza, prima di essere prontamente soccorso dai servizi medici. Dopo aver ricevuto un massaggio cardiaco, il giocatore è stato trasferito all'ospedale "Virgen de la Salud" di Toledo, dove resterà sott'osservazione per le prossime 48 ore. Il suo club, intanto, ha chiesto alla Federazione spagnola di posticipare la gara con la seconda squadra del Real. Lo riporta As.