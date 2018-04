Toledo, Nouioui stabile dopo l'infarto: l'ex Deportivo salvato dal portiere

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

I canali ufficiali del Toledo riportano le ultime su Lassad Nouioui. Le condizioni dell'attaccante franco-tunisino, che sabato scorso ha avuto un arresto cardiaco in allenamento, sono stabili, nonostante la sua situazione venga ancora considerata grave. Nouioui, accasciatosi in campo perdendo conoscenza, era stato immediatamente soccorso dal suo compagno di squadra Pablo Alcolea e poi trasportato in ospedale.