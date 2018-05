Tolosa, 1-0 all'Ajaccio nel ritorno del barrage e resta in Ligue 1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tolosa porta a casa anche il ritorno del barrage. I viola si sono imposti 1-0, decisivo un gol di Durmaz, fra le mura amiche contro l'Ajaccio nel ritorno dello spareggio interdivisionale. La formazione di Debeve bissa il successo per 3-0 in terra corsa di mercoledì scorso e resta così in Ligue 1.