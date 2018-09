© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tonfo incredibile per la Repubblica Ceca in casa della Russia in amichevole. Finisce 5-1 per i padroni di casa alla Rostov Arena: apre le danze Ionov, poi autore anche del 3-0 su rigore. La seconda marcatura è di Zabolotnyi. Ha accorciato le distanze Soucek, poi a chiudere la gara Erokhin e Poloz per il pokerissimo finale. In campo, nei cechi, per tutti i 90' il doriano Jankto, con entrambe le Nazionali, sia di Cherchesov che di Jarolim, profondamente sperimentali. Solo panchina per il giallorosso Schick.