Ko per 6-0 contro la Svizzera, Toby Alderweireld non si fida dell'Islanda. "Tutto il Mondo conosce il suo valore e quella partita non li rispecchia. In casa, davanti ai suoi tifosi, è una squadra difficile da battere. Hanno già sconfitto grandi Nazionali. La Nations League? E' una nuova opportunità per tutti per vincere qualcosa di importante. Il Tottenham? Hanno detto che volevo partire. Tutto falso, non è vero. Voglio aiutare il club a fare qualcosa d'importante e quel che è stato scritto su di me in estate non corrispondeva alla verità".".