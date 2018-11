Tottenham, Eriksen: "Rinnovo? Ci pensa il mio agente. Vedremo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della Danimarca della trattativa per il rinnovo di contratto col Tottenham: "Il mio agente si prende cura di certe cose, io penso solo a giocare a calcio. Vedremo come andrà a finire la trattativa, di certo ci sono stati tanti incontri col Tottenham. Non so a che punto siamo, credo sia giusto chiederlo al club direttamente".