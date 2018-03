Tottenham, Eriksen: "Vogliamo la finale di FA Cup, Wembley casa nostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro lo Swansea e la conquista della semifinale di FA Cup, il giocatore del Tottenham Christian Eriksen ha detto: "Entriamo in ogni partita con la sensazione di poter vincere, dobbiamo vincere, ogni partita è uguale, dobbiamo vincere, sia per tre punti che per le semifinali, non ci sono altre opzioni. In ogni partita abbiamo molta fiducia, vedremo con il sorteggio ora, ma giocare a Wembley non è una novità per noi. Vedremo chi prenderemo e chiunque sia, andremo a fare un buona gara per arrivare alla finale".