Tottenham, infortunio per Dembele. Pochettino: "Speriamo non sia grave"

In attesa di Udinese-Milan (fischio d'inizio alle 20:30), le vittorie di Lazio, Sassuolo e Torino hanno portato interessanti novità nella zona europea della classifica di Serie A. Questa la graduatoria aggiornata dopo il successo dell'Atalanta a Bologna nella gara delle 18 e tutte...

Cagliari, Ceppitelli promuove i suoi: "Siamo rimasti in gara con la Juve"

Atalanta, Zapata al 90': "Felice per il gol, finalmente arrivano i risultati"

Le pagelle del Bologna - Mbaye meglio in attacco. Bene Santander

Udinese-Milan, problemi alla schiena per Barak: Fofana titolare nei friulani

Alla fine arriva Zapata. Ma meglio da sostituto che non titolare

Milan, Donnarumma: "Periodo positivo, contro l'Udinese non sarà facile"

Nove punti in undici gare: la panchina di Inzaghi scotta

Parma, D'Aversa: "Un buon punto. Il rosso a Stulac? Non voleva far male"

Udinese-Milan, guai rossoneri: al 35' fuori Higuain per infortunio

Udinese-Milan, ritmi alti e reti bianche al 45'. Bene i friulani, Higuain out

Udinese, Lasagna al 45': "Non possiamo abbassare i ritmi, avanti così"

Dopo appena sette minuti nella sfida contro il Wolverhampton, il Tottenham ha perso per infortunio Moussa Dembele . Il centrocampista è stato sostituito da Son e Mauricio Pochettino sulle sue condizioni ha detto: "Dobbiamo valutarlo. Speriamo che non sia grave, ma dobbiamo vedere bene di cosa si tratta".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy