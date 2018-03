Tottenham, Kane out fino a maggio. E l'Inghilterra trema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta tegola per il Tottenham e per l'Inghilterra. Secondo il Mirror gli esami a cui è stato sottoposto Harry Kane hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia che costringerà l'attaccante ai box almeno fino a maggio. Per questo c'è preoccupazione anche in casa Inghilterra in vista del Mondiale.