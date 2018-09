Tottenham, Lamela difende Kane dopo l'Inter: "Non è una macchina"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Erik Lamela difende Harry Kane dalle critiche. "Non è una macchina", ha detto alla BBC, con la punta che ha segnato 2 gol in 7 partite in stagione. "Segnerà ancora, a breve e non possiamo certo dare tutte le responsabilità a lui. Eriksen ha segnato, io l'ho fatto, Son lo farà, Lucas segna e lo farà ancora. La pressione non deve essere solo su Harry, non è una macchina".