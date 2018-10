Tottenham, Lamela: "Finalmente sto bene, felice per il gol e i tre punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il gol di Erik Lamela, il Tottenham ha trionfato in casa del West Ham e l'ex giocatore della Roma a fine gara si è detto molto felice di aver aiutato la squadra a conquistare la vittoria: "Mi sento bene, fortunatamente mi sento bene e anche le anche rispondono bene, mi sono infortunato molto e ora mi sento bene e mi godo il momento, Sono felice perché questi sono altri tre punti per noi. Hugo Lloris ha fatto davvero bene e sono contento per lui, il secondo tempo è stato difficile per noi e il West Ham ha spinto molto, ma siamo sempre rimasti in partita".