Tottenham, Llorente: "Mi piacerebbe tornare a giocare nella Liga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol e un assist in appena sei presenze in questa prima parte di stagione, Fernando Llorente sente la nostalgia di casa. L'ex attaccante della Juventus non sta trovando grande spazio al Tottenham e, dopo la vittoria di Champions col PSV, ha strizzato l'occhio alle sue pretendenti in Liga: "Sono stato lontano da casa per tanti anni, mi piacerebbe tornare a giocare in Spagna". Lo riporta il London Evening Standard.