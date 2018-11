Tottenham, Pochettino: "Campo ostico, fantastica la prestazione di Foyth"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria di misura conquistata in casa del Crystal Palace il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha detto: "E' stata una gara molto competitiva. E' stato un match difficile e prima della gara stavamo parlando di quanto fosse difficile giocare qui. Sono così contento che la squadra abbia lottato in circostanze difficili e abbia ottenuto i tre punti. È fantastico per Foyth, la sua prestazione di oggi è stata fantastica, ha giocato così bene, ha bisogno di imparare e di migliorare, ma è un talento prospettiva molto buono per noi".