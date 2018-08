Tottenham, Pochettino: "Concesse troppe occasioni, ora lo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Fulham a Wembley, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino si è detto non propriamente soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Pensando al modo in cui abbiamo vinto, abbiamo bisogno di migliorare diverse aree, abbiamo cambiato sistema e usato diversi giocatori, ma penso che ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare. Sono un po' deluso perché abbiamo concesso molte occasioni oggi. Abbiamo dominato e meritato pienamente la vittoria, ma abbiamo concesso troppo e abbiamo bisogno di essere più continui. Sono contento perché dopo due settimane abbiamo sei punti, lo sforzo è stato buono e ora dobbiamo prepararci per la prossima partita contro il Manchester United all'Old Trafford".