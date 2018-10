Tottenham, Pochettino: "Difficile vincere in casa del West Ham"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo conquistato in casa del West Ham, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha detto: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e meritavamo di segnare due o più gol. Hugo Lloris è uno dei migliori portieri del mondo. Manuel Pellegrini sta facendo un lavoro fantastico e ha fatto punti contro il Chelsea o il Manchester United. Ottenere punti in questo stadio è molto difficile da fare, ma vogliamo essere competitivi e siamo in una buona posizione in classifica".