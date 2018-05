Tottenham, Pochettino: "Il nostro mercato estivo sarà complicato"

© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul prossimo mercato estivo: "Il numero di giochi che acquisteremo sarà limitato, come ogni stagione, i costi del mercato stanno salendo ancora. Le ultime stagioni sono state pazze, non trovate? Certo che stiamo lavorando per fare il meglio per la costruzione della squadra, non sarà facile ma ci proveremo".