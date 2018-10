Tottenham, Pochettino: "Lontano da Wembley più dura del previsto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, parla alla vigilia della gara contro il PSV Eindhoven. "Rose, Alli e Vertonghen sono out. Eriksen ci sarà, vedremo se starà bene e se potrà giocare. Sarà dura, più di quel che possiate pensare, come sempre accade quando non giochi a casa tua. E continuiamo a non farlo, giocando sempre a Wembley. In futuro la cosa sarà diversa, ma adesso è più complicato di quanto potessi immaginare. E' una grandissima sfida, i giocatori non hanno avuto riposo dopo il Mondiale e sapevamo che sarebbe stata complicata".