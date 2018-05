Tottenham, Pochettino: "Onorato di guidare il club nel nuovo stadio"

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato sul sito ufficiale degli Spurs, dopo il rinnovo fino al 2023: "Sono davvero onorato di aver firmato un contratto a lungo termine. Sarà uno dei periodi più importanti della storia del club, sono orgoglioso di essere il manager che guiderà la squadra nel nuovo stadio. Stiamo già facendo dei progetti per garantire un futuro ancora migliore al club. Io ed il presidente abbiamo parlato a lungo, abbiamo la stessa ambizione, vogliamo lottare per traguardi importanti ora ed in futuro. Questo è un club speciale, lavoriamo sempre rispettando in nostri principi per raggiungere il successo che questo club merita".