Edizione del TMW News interamente dedicata al campionato di Serie A. In primo piano gli anticipi del quarto turno, con la sfida del San Paolo tra Napoli e Fiorentina e la gara dell'Inter di Spalletti contro il Parma. Il tutto, con l'intervista esclusiva realizzata all'ex direttore...

Esposito: "Se perde, il Napoli entra in un bel ginepraio..."

Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri"

Le ultime su Frosinone-Samp: tanti dubbi dal 1' per Giampaolo

Le ultime su Genoa-Bologna: Piatek-Kouamè. Inzaghi non cambia

Le ultime su Juve-Sassuolo: CR7 sì. Dybala e Pjanic in panchina?

Le ultime su Empoli-Lazio: azzurri col 4-3-2-1. Dubbi esterni per Inzaghi

Genova, un mese dopo. Spolli: "Giustizia. Ci sarà un colpevole, no?"

Ag. Hugo: "Vitor e la Fiorentina pronti alla sfida per al Napoli"

Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

Ancelotti: "Verdi? E' importante per noi, tranne la punta può fare tutto"

Frosinone, Longo: "Samp? Quagliarella può farti male in ogni istante"

Roma, Under: "Cerco il primo gol quest'anno. Per ripartire"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino non ha escluso Toby Alderweireld nonostante le tante voci che lo volevano pronto a lasciare gli Spurs al termine del proprio attuale accordo. Il difensore belga infatti, avrebbe deciso di prolungare il contratto allontanando così ogni possibilità di cessione. A riportarlo è il Daily Express .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy