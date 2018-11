Tottenham, Pochettino verso il PSV: "Poche chances di passare il turno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven: "È molto importante vincere domani per rimanere in corsa per le ultime due partite. Non ho molti giocatori a disposizione, siamo 18 o 19 in questo momento. C'è una piccola possibilità di passare il turno, è la realtà dei fatti. Ma non ci condiziona. Sappiamo cosa dobbiamo fare domani". Il tecnico argentino ha affermato che Dele Alli sarà disponibile.