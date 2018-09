© foto di Federico De Luca

Il Tottenham guarda in casa Leicester per rinforzare la rosa di mister Pochettino. Secondo il Telegraph, infatti, gli Spurs starebbero monitorando con grande attenzione il terzino mancino Ben Chilwell. Il classe '96 è stato convocato dalla Nazionale inglese per la sfida di questa sera contro la Svizzera, durante la quale non mancheranno di sicuro gli osservatori del club londinese.